Il punto non è difendere Renzi ma il Parlamento dalle esondazioni dei pm. Parla Ceccanti

"È il momento di difendere il parlamento e l’articolo 68 della Costituzione”: a lanciare questo appello, poche ore prima che il Senato decidesse di votare a favore del conflitto di attribuzione chiesto da Matteo Renzi contro la procura di Firenze per l’indagine sulla fondazione Open era stato Stefano Ceccanti, costituzionalista e deputato del Partito democratico. Proprio il Pd, dopo essersi astenuto in giunta lo scorso dicembre, ha deciso di esprimersi in aula a favore della relazione della senatrice Fiammetta Modena che solleva il conflitto di attribuzione. “Io mi sono limitato a leggere il documento e francamente la relazione mi sembra solida, sia per la questione specifica sia in chiave sistematica”, dichiara Ceccanti al Foglio. “Sulla questione specifica qui si tratta di utilizzazione di corrispondenza e su questo non si scappa sulla base dell’articolo 4 della legge 140 del 2003 che attua le garanzie di cui all’articolo 68: l’autorizzazione può essere preventiva e non solo successiva, come previsto invece per le intercettazioni. Ma ancor più, in chiave sistematica l’articolo 68 della Costituzione, pur ridotto all’osso dopo l’eliminazione dell’autorizzazione a procedere nel 1993 ha una sua forza, pur limitata a voti e opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni nonché ad alcune forme di autorizzazione preventiva”.

