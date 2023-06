Sulle intercettazioni la riforma Nordio non basta, come insegna il caso Consip

La categoria dei giornalisti denuncia già la “stretta” e il “bavaglio”, anche se dal confronto internazionale sul tema la stampa italiana è la meno imbavagliata. La realtà è che la riforma del ministro della Giustizia Carlo Nordio sulla pubblicazione delle intercettazioni rischia di rivelarsi una grida manzoniana, che alla fine non cambierà la sostanza. Nel decreto presentato dal Guardasigilli viene ampliato il divieto di pubblicazione degli atti. Se secondo la normativa attuale è pubblicabile tutto ciò che è noto alle parti, e che quindi è stato messo a disposizione degli indagati e dei loro avvocati, con la nuova norma diventano divulgabili solo gli atti e le intercettazioni che un giudice ha riprodotto nelle motivazioni di un provvedimento o che sono stati utilizzati durante il dibattimento. Si estendono poi le garanzie per i terzi, ovvero per le persone diverse dalle parti del processo che magari vengono citate in qualche conversazione irrilevante ai fini dell’indagine.

