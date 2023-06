Si sgonfia un altro filone del processo Consip: assolto in appello il generale Del Sette

La Terza sezione penale della Corte d’appello di Roma ha riformato la sentenza di primo grado: per il già comandante dei Carabinieri accusato di rivelazione del segreto d’ufficio e favoreggiamento "il fatto non sussiste"

Si è concluso l’altroieri il giudizio di appello relativo a uno dei filoni giudiziari che maggiore enfasi ha regalato al ben noto circuito mediatico-giudiziario, quello relativo alla cosiddetta vicenda Consip, nata su impulso della procura di Napoli e poi in parte trasferita, per competenza territoriale, presso gli uffici giudiziari della capitale. La Terza sezione penale della Corte d’appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, ha assolto il generale Tullio Del Sette, già comandante generale dei Carabinieri, con la più ampia formula liberatoria “perché il fatto non sussiste”. Più precisamente, l’accertata insussistenza riguarda due distinti reati, rivelazione del segreto d’ufficio e favoreggiamento, contestati in quanto, secondo la prospettazione accusatoria, il generale avrebbe messo in guardia l’allora presidente di Consip, Luigi Ferrara, circa la possibilità che l’imprenditore Romeo, interessato all’aggiudicazione di un’importante gara indetta proprio da Consip, potesse essere coinvolto in una attività investigativa.