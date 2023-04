Dopo il caso Uss, Nordio è ancora più ostinato a riformare la giustizia

Fonti di via Arenula smentiscono qualsiasi sensazione di “isolamento” del Guardasigilli, che anzi è ancora più determinato a portare avanti le sue riforme per cambiare le cose

Il ministro Nordio non molla, anzi rilancia. Il Guardasigilli non ha alcuna intenzione di lasciarsi condizionare dall’ondata di critiche da parte di opposizioni, magistrati e pure avvocati per la gestione del caso Artem Uss. Fonti di Via Arenula smentiscono categoricamente qualsiasi sensazione di “isolamento” di Nordio, che anzi, si riferisce, nelle ultime ore è apparso ancora più determinato a portare avanti le sue riforme per cambiare la giustizia. Tra pochi giorni, a maggio, dovrebbe essere presentato il primo pacchetto di riforme, dal contenuto molto ampio: abuso d’ufficio, traffico di influenze illecite, prescrizione, intercettazioni, custodia cautelare e appellabilità delle sentenze di assoluzione. Dopo le vacanze estive, Nordio vorrebbe invece presentare il pacchetto di riforme costituzionali, puntando soprattutto sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, e sulla modifica del principio di obbligatorietà dell’azione penale.