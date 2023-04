La fuga di Uss e il ritorno della guerra fredda tra pm e politica

Al direttore. Va bene, la vignetta sui coniugi Lollobrigida-Meloni pubblicata dal Fatto è brutta, volgare, cattiva. L’ultima di tante (per ora). Passi la sorella, che comunque è presidente del Consiglio. Ma il presidente del Senato che corre in soccorso: è solo un “fratello” politico, non di sangue. Se ne stia un po’ zitto e buono, si ricordi appunto che è presidente del Senato.

Valter Vecellio

