Le surreali tesi dell'ex pm Spataro contro i “diktat” degli Usa sul “caso Uss”

Sul caso dell’esfiltrazione del russo Artem Uss, avvenuta subito dopo la decisione favorevole all’estradizione negli Stati Uniti, ci sono molti aspetti da chiarire: cosa non ha funzionato e chi ne è responsabile. Ma l’ex procuratore Armando Spataro ha già le idee chiare: la magistratura non ha alcuna colpa. La decisione di dare al figlio di un governatore putiniano gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, anziché la detenzione in carcere, è stata “ben motivata e precisa”. In sostanza: “Un provvedimento ineccepibile, tanto che Nordio, al pari del Pg, non lo ha impugnato come avrebbe potuto”, dice a Repubblica. E che il ministro della Giustizia non abbia fatto questa richiesta, dice Spataro, non è neppure determinante perché il governo non avrebbe potuto imporre il carcere su pressione degli Usa: “Nessun diktat del genere sarebbe possibile, anche se ad alcuni cultori di abnormi riforme piacerebbe”. Nordio “non avrebbe potuto disporre lui il carcere, ma solo chiederlo ai giudici”.

