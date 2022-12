Il fantasma delle intercettazioni: catalogo dei ministri che hanno tentato di cambiare la legge

Non solo Nordio. Rassegna dei Guardasigilli che si sono schiantati contro il no di magistrati e giustizialisti sulla riforma per evitare lo sputtanamento

"Fusse che fusse la vorta bbona”, ripeteva Nino Manfredi. Chissà, intanto il tormentone è ripartito. Nell’agenda politica – così si dice per attribuire alla faccenda un non so che di solennità – sono rispuntate le intercettazioni. Prima o poi arriva il momento in cui ogni ministro della Giustizia che si rispetti, oggi tocca a Carlo Nordio, debba misurarsi con il più divisivo dei temi. Non c’è neanche il brivido dell’effetto sorpresa. Da vent’anni la politica parla molto e combina poco o niente. Tutti a ripetere che serve una riforma, e pure urgente, ma nessuno che finora ne sia venuto a capo. Incontri, vertici, dibattiti parlamentari si susseguono alimentando scontri fra fazioni. Immancabilmente c’è chi la butta in caciara. Guai a sollevare questioni di civiltà in un paese cresciuto con l’impronta della massima di Piercamillo Davigo secondo cui “non esistono innocenti, esistono solo colpevoli non ancora scoperti”. Chi lo ha fatto è stato a lungo tacciato di essere amico di mafiosi, lobbisti e tangentisti.