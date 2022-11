Le toghe rosse dichiarano guerra al governo su rave e migranti

Magistratura democratica lancia la "resistenza costituzionale" contro Meloni e Piantedosi. Ma l'offensiva dei magistrati di sinistra non piace alle altre correnti: "La magistratura non è e non deve mai diventare un attore della scena politica"

Magistratura democratica, la corrente di sinistra dei magistrati, ha dichiarato guerra al governo Meloni. Il paravento è quello della difesa della Costituzione, più precisamente quello della “resistenza costituzionale”, la stessa espressione che le toghe rosse utilizzarono durante la stagione del berlusconismo e del lungo conflitto tra politica e magistratura. La dichiarazione di guerra di Md è arrivata dopo l’approvazione da parte del governo del decreto legge che, tra le altre cose, introduce un nuovo reato per combattere i rave party illegali. “Se questo è il biglietto da visita del nuovo esecutivo in materia penale, ci aspetta una lunga stagione di resistenza costituzionale”, ha affermato Md in una nota, dopo aver definito il nuovo articolo 434-bis del codice penale “una norma pericolosa” e “in diretta collisione con l’articolo 17 della Costituzione”. La norma contro i raduni illegali, come abbiamo più volte sottolineato su queste pagine, presenta sicuramente innumerevoli criticità, ma parlare di “resistenza costituzionale” appare a dir poco eccessivo.