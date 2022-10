Luana D'Orazio: i titolari della ditta patteggiano e i populisti si scatenano

Un’ondata di indignazione ha accolto la notizia del patteggiamento ottenuto dai titolari della ditta tessile di Montemurlo (Prato) in cui il 3 maggio 2021 morì Luana D’Orazio, giovane operaia di 22 anni. La giudice per l’udienza preliminare di Prato, Francesca Scarlatti, ha accolto l’accordo raggiunto tra la procura e i legali di due dei tre imputati: due anni di reclusione per Luana Coppini, titolare della ditta in cui è avvenuto l’incidente mortale, e un anno e sei mesi per il marito Daniele Faggi, ritenuto titolare di fatto della ditta (per entrambi c’è la sospensione condizionale della pena). La proposta di patteggiamento è stata concordata con la procura, che ha posto come condizione l’effettivo pagamento del risarcimento alla famiglia della vittima, stabilito in un milione di euro. La giudice ha invece deciso di rinviare a giudizio il terzo imputato, il manutentore Mario Cusimano, che affronterà un processo con rito ordinario per le accuse di omicidio colposo e rimozione dolosa di cautele antinfortunistiche. D’Orazio morì dopo essere rimasta incastrata in un macchinario (un orditoio) su cui stava lavorando, che secondo l’accusa sarebbe stato manomesso con la disattivazione dei dispositivi di sicurezza, al fine di aumentarne la produttività.

