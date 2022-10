L'ex senatore Marco Siclari arrestato dopo due anni e mezzo dall'ordinanza

L’ex senatore di Forza Italia, Marco Siclari, è finito ai domiciliari in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa due anni e mezzo fa. Il provvedimento di arresto era stato emesso nel febbraio 2020, nell’ambito dell’inchiesta contro la ’ndrangheta denominata “Eyphemos”, portata avanti dalla Dda di Reggio Calabria, ma non era stato eseguito perché Siclari era senatore e la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari non aveva mai deciso se accogliere la richiesta della procura reggina. Non essendo stato candidato alle ultime elezioni politiche, con la fine della legislatura Siclari ha perso l’immunità parlamentare per cui l’ordinanza di custodia cautelare è diventata esecutiva.

