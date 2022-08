Il femminicidio di Bologna e l'idea rimossa dell'imprevedibilità

La vicenda di Alessandra Matteuzzi, la donna uccisa a martellate dall’ex fidanzato (Giovanni Padovani) martedì scorso a Bologna, ha generato una scia infinita di comprensibile indignazione, ma anche di clamorosi paradossi. In Italia, dove i magistrati fanno qualsiasi cosa senza colpo ferire (sono 30mila le persone indennizzate dal 1991 per essere state ingiustamente private della libertà personale), l’unico caso in cui le toghe vengono criticate è per non aver agito prima del crimine. In altre parole, la cultura imperante del giustizialismo ha portato alla rimozione nel pensiero dell’opinione pubblica dell’idea dell’imprevedibilità: non possono esistere fenomeni naturali con effetti catastrofici non prevedibili (si pensi al terremoto in Abruzzo del 2009 e agli scienziati messi sotto processo e persino condannati, prima di essere assolti), non possono esistere incidenti non prevedibili, non possono esistere morti non prevedibili (si pensi ai dirigenti delle Rsa messi sotto processo e poi prosciolti per i decessi di molti pazienti anziani durante la pandemia di Covid-19), non possono esistere omicidi non prevedibili. Nell’orribile caso bolognese, i soggetti già individuati collettivamente come responsabili sono i pubblici ministeri, che non sarebbero intervenuti in tempo per evitare l’assassinio della donna. Come? Arrestando preventivamente l’ex fidanzato poi resosi autore dell’omicidio.

