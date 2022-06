Il M5s non consegna le liste a Morra, che sbraita. L'ennesima abiura grillina

Verrebbe da dire che anche stavolta si ha come l’impressione di essere stati turlupinati, una volta di più, dalla becera propaganda del grillismo. E invece no. Invece tocca dirsi rassicurati dall’ennesima abiura del M5s, che si consuma in queste ore intorno all’annosa questione degli “impresentabili”. E dunque anche stavolta, come sulla Tav, il Tap, l’euro, i gilet gialli, i taxi del mare, il partito di Bibbiano, l’impeachment a Mattarella, ecco che la realtà induce il partito di Giuseppe Conte a deporre le pulsioni dei giorni migliori, e così finisce che neppure loro, neppure quelli della “Spazzacorrotti”, quelli di “onestà onestà”, quelli di “arrendetevi, siete circondati”, ecco neppure loro presentino le liste elettorali al vaglio preventivo della commissione Antimafia. E qui, va detto, dispiace forse un po’ per chi ci aveva creduto, o per chi non abbia altra scelta che continuare a fare finta di crederci.



