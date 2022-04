Dopo Renzi, anche Berlusconi vittima del metodo dei pm di Firenze

La procura di Firenze ci è cascata di nuovo. Per la Corte di cassazione ha violato la legge, disponendo una serie di perquisizioni e sequestri con finalità meramente “esplorative”, cioè a strascico, in cerca di notizie di reato anziché di prove a sostegno delle accuse. Mesi fa la vittima di questo modus operandi fu Davide Serra, amico (non indagato) di Matteo Renzi, nell’ambito dell’inchiesta sull’ex fondazione Open. Stavolta l’obiettivo ultimo dell’iniziativa della procura fiorentina è un altro ex premier: Silvio Berlusconi. E la vicenda è persino più paradossale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE