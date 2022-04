Il diritto di spararla grossa: l'ultima surreale soffiata su Berlusconi

Nel corso della sua deposizione al processo ’Ndrangheta stragista', l’ex pentito Antonio Parisi ha sostenuto di essere stato informato che Silvio Berlusconi, nel 2004, avrebbe partecipato a una riunione con esponenti della criminalità organizzata, insieme a una non meglio identificata “donna dei servizi segreti”. In quell’occasione il leader di Forza Italia avrebbe addirittura indicato gli obiettivi da eliminare. Parisi è una persona dalla memoria intermittente, in varie occasioni ha dichiarato di avere “la memoria in panne” a causa di un ictus. Questa volta invece pare l’abbia recuperata e ha spiegato che un altro personaggio, Vittorio Ierinò, avrebbe addirittura una registrazione delle conversazioni cui avrebbe partecipato Berlusconi.

