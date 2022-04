Berlusconi è tornato

All'Hotel Parco dei Principi di Roma il Cav, torna davanti alla sua gente, finalmente dal vivo dopo quasi tre anni di assenza per via della pandemia. La sala dell'hotel è strapiena, in molti restano fuori a seguire il Cavaliere sul maxi-schermo installato fuori dall'hotel.

Questa – dice Berlusconi – è una nuova discesa in campo perché questo discorso si lega idealmente a quello che ho pronunciato 28 anni fa”. Poi per la prima volta parla dell’aggressione russa verso l’Ucraina. “Oggi siamo di fronte a un’aggressione senza precedenti di un paese neutrale come l’Ucraina che sta combattendo con valore e determinazione per la sua libertà. Un’aggressione che invece di portare la Russia in Europa come io speravo la porterà nelle braccia della Cina”. Poi va oltre e cita l’ex amico e capo del Cremlino. “Sono deluso e addolorato dal comportamento di Vladimir Putin che si è assunto una grave responsabilità. Mi era parso un uomo di grande buon senso, amico della democrazia e della pace, peccato davvero peccato”.

Quarantacinque minuti è durato il discorso del cavaliere, tanta la commozione in sala e l’inno di Forza Italia chiude la convention romana di FI, con un Cavaliere tornato in grande forma e pronto a riprendere la scena politica dei prossimi mesi.