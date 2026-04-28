Mattarella ha firmato la grazia a Minetti. Per una certa Italia malata così ha graziato Berlusconi

Graziare Nicole Minetti significa graziare un’epoca. E’ una sciocchezza, naturalmente. Ma è la sciocchezza che ha mosso tutto. Quindici giorni di attacco ininterrotto, con la costruzione di un giallo suggestivo che racconteremo, hanno destabilizzato il Quirinale, verrebbe da dire. E’ una notizia che dice molto, ma non su La storia che interessa è un’altra, e riguarda due parole che in Italia, per una certa subcultura politica e giornalistica, non possono stare sulla stessa riga: “grazia” e “Minetti”, appunto. Perché graziare Minetti non significa, in quella logica demenziale, graziare una persona. Minetti porta con sé, incollato addosso come un marchio indelebile, il richiamo al bunga bunga, a Silvio Berlusconi. E mettere accanto al suo nome la parola “grazia” significa, secondo un ragionamento forsennato, riabilitare simbolicamente tutto quello, restituirgli una patente di normalità, dire che anche quel periodo può essere perdonato. . E’ una sciocchezza, naturalmente. Ma è la sciocchezza che ha mosso tutto. Ieri la presidenza della Repubblica ha scritto al ministero della Giustizia chiedendo chiarimenti urgenti sulla fondatezza di quanto scritto da alcuni quotidiani che da settimane contestano la sua decisione di aver firmato quel provvedimento di clemenza.. E’ una notizia che dice molto, ma non su Minetti . Dice quanto sia ancora forte, in Italia, il potere di certe campagne vaffanculotte accompagnate dal loro contrabbasso naturale. Quella piccola marea schiumosa dei social che fu già il grillismo nei suoi anni d’oro, quando – ed era assai peggio di oggi – si istruivano processi sulla piazza virtuale di Facebook e Twitter, tra frizzi, lazzi, insulti e cappi digitali sventolati con la stessa allegria con cui i giacobini agitavano le teste mozzate. Nicole Minetti è stata graziata dal Presidente della Repubblica, su proposta del ministro della Giustizia e con il parere favorevole della procura generale di Milano. Il motivo è semplice e verificato: si occupa di un bambino gravemente malato che ha bisogno di cure specialistiche, cure che l’affidamento ai servizi sociali, la misura alternativa alla detenzione prevista per la sua pena, avrebbe reso impossibili. Fine della storia giuridica. Ma la storia giuridica non è la storia che interessa.. Perché graziare Minetti non significa, in quella logica demenziale, graziare una persona. Minetti porta con sé, incollato addosso come un marchio indelebile, il richiamo al bunga bunga, a Silvio Berlusconi. E mettere accanto al suo nome la parola “grazia” significa, secondo un ragionamento forsennato, riabilitare simbolicamente tutto quello, restituirgli una patente di normalità, dire che anche quel periodo può essere perdonato.

E così è partita la macchina. Un’inchiesta a puntate dai contorni tra il thriller sudamericano e il giallo di terza fila, costruita per accumulo e per suggestione, che ha trascinato nel medesimo calderone Jeffrey Epstein e un ranch in Uruguay, avvocati morti carbonizzati e una madre biologica scomparsa nel nulla, pareri medici non allegati e adozioni dai contorni oscuri, giri di prostituzione e minori usati come specchietti per le allodole. Articoli su articoli, editoriali, trasmissioni televisive, dichiarazioni indignate, una piccola marea social alla quale incredibilmente il Quirinale ha sentito di dover rispondere. Tutto il circo mediatico-giudiziario che l’Italia conosce bene, messo in moto con quella tecnica che consiste non nell’accusare ma nell’evocare, non nel dimostrare ma nell’insinuare, disponendo i nomi uno accanto all’altro e lasciando che il lettore annusi e concluda.

Vale la pena fermarsi un momento sulla reale entità della vicenda. Senza la grazia, Minetti non sarebbe andata in carcere: sarebbe andata ai servizi sociali, la misura alternativa cui si sono volentieri concessi, nel corso degli anni, personaggi assai più potenti e assai meno inclini all’umiltà, da John Elkann a Berlusconi stesso. Una misura ordinaria, tutto sommato non devastante. Eppure, secondo il fumettone messo in piedi in questi giorni, per scampare persino a quella, Minetti – che sta a metà tra Machiavelli e il capo della Spectre – avrebbe orchestrato una vicenda di proporzioni fantastiche. Una congiura silenziosa e perfetta, tutta ordita per evitare i servizi sociali. Eppure il bambino malato esiste. La malattia esiste. L’operazione a Boston esiste. L’affido esiste. Il nucleo umanitario della grazia, l’unica cosa che conta ai fini della decisione presa da Sergio Mattarella sulla base di pareri della magistratura e del ministero della Giustizia, non è stato scalfito in alcun modo come ha ripetuto ancora ieri la procura generale di Milano che si è sentita chiamata in causa dalla richiesta di chiarimenti avanzata dal Quirinale. Ma non era quello il punto. Il punto era altro: era costruire un’atmosfera. Era rendere impossibile separare i fatti dalle suggestioni, le prove dalle evocazioni. Era colpire, e costringere a un passo di pentimento Mattarella, il presidente della Repubblica, che aveva osato firmare. “Grazia” e “Minetti”. Non passerà.