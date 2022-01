Ubi Banca, un altro brutto flop dei pm

Banca d’Italia e Consob non furono ostacolate nelle loro funzioni di vigilanza durante l’iter di fusione tra Bpu Banca e Banca Lombarda e Piemontese che, nel 2007, diede vita a Ubi Banca. Anzi, le due autorità di controllo sapevano tutto e non ebbero nulla da eccepire, né all’atto di fondazione, né nelle fasi successive. Ad affermarlo sono i giudici del tribunale di Bergamo che lo scorso ottobre, a sette anni e mezzo dall’avvio dell’inchiesta, hanno assolto con formula piena, perché il fatto non sussiste, i protagonisti della vicenda giudiziaria relativa alla nascita e alla gestione di Ubi: trenta imputati su trentuno, fra cui il banchiere Giovanni Bazoli (presidente emerito di Intesa ed ex membro del Consiglio di sorveglianza di Ubi) e Victor Massiah (ex amministratore delegato di Ubi). Nelle 268 pagine di motivazioni della sentenza, come riportato dal Giornale di Brescia, i giudici hanno demolito il teorema accusatorio sostenuto dalla procura di Bergamo.

