È da garantisti avere dubbi sui referendum sulla giustizia

Quanto segue è realmente accaduto in un ufficio giudiziario italiano, e ha trovato qualche giorno fa epilogo, al momento parziale, in Cassazione. Capodanno 2017. X buca le gomme all’automobile di Y e Y lo denuncia. Si avvia un procedimento penale per il reato di danneggiamento. Dopo appena 4 anni – la complessità del caso spiega la lunghezza dell’indagine – il processo perviene al gip e l’imputato chiede di patteggiare. Il pm esprime parere contrario dicendo che la Procura cui appartiene non lo ha autorizzato a pronunciarsi su istanze di patteggiamento: evoca cioè un dato organizzativo interno al proprio ufficio ma estraneo alla dinamica processuale. Ha il medesimo peso giuridico che se avesse detto “nego il consenso perché la mamma non mi ha dato la merenda”.

