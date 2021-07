Riflessioni giuridiche sui fatti di Voghera. Le fattispecie di reato

Legittima difesa o eccesso di, alla larga dal processo mediatico. Finora una sola cosa è certa: quello dell'assessore leghista che ha ucciso un uomo, non può essere in alcun modo caso fortuito o forza maggiore

Voghera, Italia. Una sera d’estate. L’arma è criminogena? Forse. Di sicuro l’arma è pericolosa. Se la porti con te con il colpo in canna è fonte di rischio per te e per gli altri e devi maneggiarla con cura e diligenza. Sul punto non si può aprire una discussione: è un dato di fatto. Se la estrai e sei consapevole di avere il colpo in canna, senza volere usarla contro il tuo aggressore (reale o potenziale) perché vuoi solo minacciarlo, ma inciampi o cadi o vieni spinto e ti parte un colpo senza volerlo, in quale situazione giuridica ti trovi se lo colpisci e questi muore? Caso fortuito? Legittima difesa, omicidio colposo? Le ipotesi possono essere plurime.