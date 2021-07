Come contrastare la magistratura che lotta contro Costituzione

Non tutto è però perduto. Ancora una volta il cambio di passo lo sta dettando la Consulta. Ci sono segnali per sperare in un rilancio di alcuni principi fondamentali

Tra i principi costituzionali che dovrebbero orientare il diritto penale e che invece – come ci ha ricordato Claudio Cerasa giovedì scorso – tendono a finire nel bagagliaio della macchina giudiziaria, va ricompreso anche il principio di legalità di cui al secondo comma dell’articolo 25 della Costituzione (“nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso”). Lasciando da parte il profilo della riserva di legge e la sua (vera o solo supposta) crisi che arriva a mettere discussione lo stesso modello di democrazia rappresentativa, soffermiamoci a riflettere piuttosto sul tratto che sembra caratterizzare, richiamando ancora Cerasa, l’odierno ruolo “sacerdotale” della magistratura e che finisce per riverberarsi sulla tenuta della separazione dei poteri: la non ortodossa applicazione del divieto di analogia e del vincolo di tassatività della norma penale.