Dalle parole ai fatti sulle carceri

La visita di Mario Draghi e Marta Cartabia al carcere di Santa Maria Capua Vetere non è stata solo un pur rilevante atto simbolico di riparazione da parte dello stato per il modo inumano con cui sono stati trattati i detenuti. Draghi ha detto chiaramente che non c’è alcun successo da celebrare, anzi che il compito che deve assumersi il governo è quello di riportare le carceri ai princìpi costituzionali. La pena non deve mai essere contraria allo spirito di umanità, lo ha ripetuto Draghi, lo ha poi rimarcato la Guardasigilli.

Lo spirito della visita non era quello di un’ispezione, ma “la presa in carico” da parte di tutto il governo dell’inaccettabile situazione delle carceri. “Occorre aver visto”, come diceva Piero Calamandrei citato da Cartabia, per guardare in faccia la realtà carceraria.

