Tutte le follie della giustizia spiegate con il caso Cpl Concordia

Oggi a Bologna inizia il processo di appello per il caso Cpl Concordia: la cooperativa accusata di aver corrotto l’allora sindaco di Ischia nei lavori di metanizzazione dell’isola. E si tratta di un altro “caso Uggetti” – anzi in un certo senso lo ha anticipato visto che è avvenuto un anno prima dell’arresto del sindaco di Lodi – su cui, però, c’è stato molto silenzio nonostante l’enorme clamore all’avvio dell’inchiesta. Nel marzo del 2015, in piena della campagna elettorale per le regionali, viene arrestato il sindaco di Ischia del Pd Giosi Ferrandino per aver preso mazzette dalla Cpl Concordia. Secondo il pm Henry John Woodcock, che aveva condotto l’indagine insieme dell’ufficiale dei carabinieri Gianpaolo Scafarto (entrambi poi protagonisti dell’inchiesta Consip), Ferrandino aveva asservito la sua funzione ai voleri del presidente della cooperativa emiliana Roberto Casari in cambio di vantaggi economici che consistevano in una consulenza al fratello, una convenzione fittizia da 165 mila euro con l’hotel della famiglia del sindaco, un viaggio in Tunisia e qualche assunzione.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni