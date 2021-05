Giustizia? Il nemico del Pd è il M5s

Enrico Letta ha espresso viva preoccupazione per le esternazioni di Matteo Salvini, il quale considerava impossibile trovare un’intesa sulle riforme del fisco e della giustizia. Ha fatto bene, ma in sostanza Salvini sulla questione giustizia ha posto, appoggiando un referendum con i Radicali, una questione importante, quella della responsabilità civile dei magistrati, che però è laterale rispetto ai temi in discussione ora nella commissione parlamentare. Letta dovrebbe guardare anche nell’altra direzione, però, quella dei 5 stelle che, divisi su tutto, sembrano graniticamente compatti nel difendere la riforma giustizialista introdotta da Alfonso Bonafede. Hanno chiesto un incontro urgente con la Guardasigilli attraverso un comunicato zeppo di giudizi liquidatori sulle proposte di Giorgio Lattanzi, ex membro della Consulta e coordinatore della commissione ministeriale costituita per affrontare la questione delle riforme della giustizia necessarie per realizzare il Pnrr.

