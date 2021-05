Maresca, il Csm e il segreto di Pulcinella

Sotto il Vesuvio è il segreto di Pulcinella: Catello Maresca, sostituto procuratore generale a Napoli, sarà il candidato sindaco del centrodestra. Tutti i partiti della coalizione sono d’accordo sul suo nome e il magistrato sta già facendo incontri pubblici, recentemente con esponenti di Fratelli d’Italia: si può dire che è in campagna elettorale. O meglio, lo è già da un anno, visto che aveva dato la sua disponibilità per sfidare alle scorse regionali il presidente della Campania Vincenzo De Luca, a cui recentemente ha riservato attacchi sui giornali: “Ho registrato con grande soddisfazione che attorno alla mia persona si sta formando una mobilitazione civile enorme, che mi riempie di orgoglio”, dichiarò all’epoca. Non se ne fece nulla per Palazzo Santa Lucia, ma il centrodestra stavolta è convinto di volerlo a Palazzo San Giacomo.

