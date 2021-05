E ora meno timidezza sulla giustizia

La discussione sulla riforma della giustizia penale per come si è svolta in commissione ha messo in luce le differenze tra i partiti in un modo che non corrisponde affatto alla contrapposizione tra centrodestra e centrosinistra. Sul tema più rilevante, quello della prescrizione che era stata abolita persino per chi viene assolto in primo grado, si era creata nuovamente una sintonia tra Movimento 5 stelle e Lega, mentre puntavano ad apportare modifiche in senso garantista Forza Italia, Italia viva e il Partito democratico. Che rinascesse un’intesa tra partiti che si combattono a parole tutti i giorni, e proprio su una norma che rende eterni i processi, era un segnale assai preoccupante. È persino inutile spiegare come la legge stilata da Alfonso Bonafede sull’onda di una sgangherata campagna “spazzacorrotti” finisca col creare una situazione intollerabile per chi, accusato di un reato, non vede mai la fine del suo calvario giudiziario, neppure se viene assolto perché le procure possono appellarsi contro la sentenza sine die.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni