Il sovranismo giudiziario di Caselli

In attesa del pronunciamento della Corte costituzionale, che ha prolungato la discussione sulla legittimità costituzionale dell’ergastolo ostativo, sui media è partita la grancassa di chi tenta di condizionare i giudici paventando il rischio di un cedimento alla criminalità organizzata. Anzi, di un vero e proprio favore ai mafiosi. Per fortuna non siamo in presenza, o quantomeno nessuno è a conoscenza, di minacce sui giudici supremi, altrimenti saremmo già in zona “trattativa”. Ma uno degli argomenti più utilizzati dai sostenitori dell’ergastolo ostativo, è quello espresso da Gian Carlo Caselli sul Corriere della Sera: chi l’ha detto che l’Italia deve rispettare la Convenzione europea dei diritti dell’uomo? “Il pronostico si basa sul fatto che la Corte europea dei diritti dell’uomo l’ergastolo ostativo lo ha già demolito con una sentenza del 2019 – scrive Caselli –. Ma siamo sicuri che la suprema istanza della giurisdizione italiana debba, sempre e comunque, prestare incondizionato e pedissequo ossequio alla Giustizia europea?”.

