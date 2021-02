Il dramma di un'Italia ostaggio dei Tar

Il Consiglio superiore della magistratura dovrà nuovamente procedere alla nomina del capo della procura di Roma. A stabilirlo è stato il Tribunale amministrativo regionale (Tar) del Lazio, che ha accolto i ricorsi presentati dal procuratore generale di Firenze Marcello Viola e dal procuratore di Palermo Francesco Lo Voi contro la nomina di Michele Prestipino al vertice della procura capitolina, decisa dal plenum del Csm il 4 marzo dello scorso anno per sostituire Giuseppe Pignatone, andato in pensione. Viola e Lo Voi si erano rivolti al Tar dopo essere risultati sconfitti nella corsa alla nomina, insieme al procuratore di Firenze Giuseppe Creazzo, anche lui autore di un ricorso al Tar (respinto). I tre magistrati sostengono che la scelta di Prestipino da parte del Csm sia stata illegittima poiché a prevalere sarebbe stato il candidato dotato formalmente di meno titoli. Prestipino conquistò il vertice della procura di Roma da semplice procuratore aggiunto, senza mai aver guidato un ufficio giudiziario, se si esclude il periodo di reggenza della procura capitolina in seguito all’uscita di scena di Pignatone. La procedura di nomina, durata ben dieci mesi, era già stata sconvolta dall’inchiesta di Perugia sulle presunte nomine pilotate a Palazzo dei Marescialli, e incentrata proprio sulle manovre che sarebbero state messe in piedi da alcuni membri togati ed esponenti politici per condizionare la scelta del nuovo procuratore di Roma. In seguito alla bufera giudiziaria, il Csm aveva deciso di azzerare la procedura e di escludere dalla partita Viola, che prima dello scandalo era stato indicato dalla commissione per gli incarichi direttivi come il miglior candidato alla successione, ma che nel frattempo era finito coinvolto nelle manovre di Palamara & co. Alla fine la scelta del plenum del Csm era caduta su Prestipino, in nome della “continuità” con Pignatone, ma soltanto dopo un ballottaggio con Lo Voi (Creazzo era risultato terzo) e un acceso scontro tra le correnti. Una decisione, sostiene ora il Tar, priva di valide motivazioni.

