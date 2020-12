Appunti di semplice civiltà sul caso Verdini

Tra il 23 e il 24 dicembre alcuni parlamentari hanno fatto visita all’ex senatore Denis Verdini, recluso nel carcere di Rebibbia a Roma dal 3 novembre in seguito alla condanna definitiva per la bancarotta del Credito cooperativo fiorentino. A portare un saluto all’ex senatore sono stati il leader della Lega Matteo Salvini, tra l’altro fidanzato con la figlia di Verdini, e altri esponenti politici non solo del centrodestra, come Matteo Renzi, Luca Lotti, Ignazio La Russa, Daniela Santanché, Maurizio Lupi, Renata Polverini e Antonio Angelucci. Nonostante il periodo natalizio dovrebbe, banalmente, indurre tutti a un maggiore senso di solidarietà e di tolleranza, alcuni quotidiani (come Il Fatto quotidiano e La Repubblica) sono riusciti ad alimentare polemiche persino in una circostanza così dolorosa per un uomo di 69 anni.

