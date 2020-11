Il diritto alla difesa e il femminicida

A Roveredo in Piano, provincia di Pordenone, un uomo di 33 anni, Giuseppe Forciniti, ha ucciso con un coltello la sua compagna Aurelia Laurenti, 32 anni e madre dei loro due figli. Poi si è presentato in questura con le mani insanguinate, farfugliando qualche balla di discolpa che non ha retto un minuto. E ha confessato. Un brutale femminicidio. Richiesto di un difensore di fiducia, Forciniti ha indicato l’avvocata Rosanna Rovere, ex presidente dell’Ordine degli avvocati provinciale e molto impegnata per la sua professione nella difesa delle donne.

