"La mafia potrebbe aver creato il virus", dice Antonio Ingroia

E se il Covid-19 fosse un prodotto della mafia? Di Cosa Nostra o, più probabilmente, della 'ndrangheta? "Può darsi". Al curriculum delle sventure di Antonio Ingroia mancava un ultimo azzardo. Dopo che la sua allure antimafia si è afflosciata, le esperienze in politica lo hanno visto sconfitto a qualsiasi latitudine, e sempre più spesso si finisce per rintracciarlo nelle cronache solo per via delle sentenze in cui figura come imputato, aveva bisogno di un'uscita roboante. E quale miglior occasione della pandemia per arrivare a tenere legate in modo scomposto un'emergenza sanitaria assieme al tarlo della criminalità organizzata infiltrata per ogni dove?

