Ingroia condannato per peculato. L'ex pm antimafia dall'altra parte della barricata

Un anno e dieci mesi nell'udienza preliminare per i rimborsi pagati quando era amministratore unico della società pubblica Sicilia e-Servizi. Meno male che esiste il sacrosanto principio di non colpevolezza

Il conto di Antonio Ingroia lo pagava Sicilia e-Servizi. Ossia la Regione siciliana, da cui la società era partecipata al cento per cento. E per quel conto di 37 mila euro circa, il giudice per l'udienza preliminare ha condannato Ingroia a un anno e dieci mesi per peculato.

Pubblicità

Pubblicità