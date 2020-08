Vivere senza vita

“Il soffrire insegna a capire la vita e gli uomini” (Raffaele Cutolo, “Poesie e pensieri”) Settantotto, cinquantacinque, trentotto è il terno fatale di Raffaele Cutolo: gli anni anagrafici, quelli vissuti in carcere e quelli di carcere duro. Non c’è premessa più esplicita e più ambigua di questi tre numeri alle parole che verranno. Esplicita, perché riassume la spaventosa biografia di un uomo che ha passato molto più tempo in prigione che fuori e più in regime di detenzione speciale...

