Roma. Certe inchieste sono un po’ come il maiale: non si butta via niente. Come del suino gli scarti e le frattaglie possono trasformarsi in pietanze prelibate, così certe ipotesi accusatorie scartate in tribunale possono essere trasformate – se opportunamente cucinate – in pietanze editoriali. La specialità offerta in questi giorni in libreria da Paper First, la casa editrice del Fatto quotidiano, è un soffritto alla tranese: “Sotto attacco – Così la finanza e le agenzie di rating speculano sulla...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.