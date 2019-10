Non era mafia. La sentenza della Corte di Cassazione sul procedimento Mafia Capitale, come già era avvenuto in primo grado, ha riconosciuto l'esistenza di due distinte associazioni a delinquere, ma non di stampo mafioso. La procura generale aveva chiesto la conferma delle condanne di appello – sentenza dell'11 settembre 2018 –, che avevano riconosciuto per gli indagati, tra cui Salvatore Buzzi, Massimo Carminati e i loro collaboratori, le accuse di aggravante mafiosa. Ma il verdetto è stato ribaltato dalla VI sezione penale della Cassazione.

A Roma la mafia è un bluff. Lezione per i pappagalli delle procure Costruire una fortuna sul brand anti mafia prescindendo dalle prove sulla mafia. Gli speculatori e i giornalisti in bikini. Breve catalogo

Il fatto alternativo di Mafia capitale Una bolla di fatti alternativi non la puoi sgonfiare, e così nel processo d’Appello si è deciso di convertire il senso di condanne già erogate nel significato simbolico che le bolle richiedono. Stavolta la mafia c’è. Ma la bufala resta lì ed è sempre grande

Sportellate su Mafia Capitale. Intervista con Pignatone Caso Consip, sentenza su Raggi, abusi sulle intercettazioni, rischi del populismo penale e storia della “piccola mafia capitale”. Pazza chiacchierata con il procuratore capo di Roma

Roma non è Corleone Tra accuse che cadono e prove che sfumano il processo del secolo è diventato solo un film alla Pulp Fiction. La contro inchiesta del Foglio

E’ stato cambiato il reato di mafia, e adesso tutto può essere mafia La sentenza pronunciata dalla Corte di appello sul cosiddetto processo Mafia Capitale contro Massimo Carminati e l’associazione a delinquere