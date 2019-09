Sono passati più di vent’anni da quando Massimo D’Alema scrisse “Un paese normale”. L’attesa è stata lunga ma il momento fatidico è arrivato: l’Italia è, almeno sul versante antropologico, un paese pienamente inserito nella normalità occidentale, senza troppi scarti e guizzi di italica diversità. Lontani i tempi in cui Giovanni Paolo II poteva parlare di “eccezione italiana”, e ancora più lontani i tempi in cui l’Italia era, per i nordeuropei irrigiditi dal clima e dal puritanesimo, un luogo edenico, il...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.