Verdelli e la Repubblica anticorruzione

Il sito di Repubblica e quello del Corriere ieri mattina hanno pubblicato, lesti, i video rubacchiati e maramaldi dell’arrivo al carcere di Bollate di Roberto Formigoni (chi oserà più criticare quello di Bonafede con Cesare Battisti?). Ma l’ordalia fa clic, la decenza molto meno. Peggio Repubblica, però. Perché, nell’edizione in carta di ieri, almeno il Corriere aveva optato per un titolo sobrio e laterale. Mentre Repubblica aveva sparato a centro pagina un sonante “Formigoni è corrotto, ora va in carcere”....

