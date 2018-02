Valutiamo chi sia simpatico e chi no, ci trastulliamo con il garantismo di quelli del Fatto a proposito della Raggi, facciamo gargarismi antifascisti e anti-antifascisti, ci sballiamo di numeri a casaccio in economia e finanza e fisco, confondiamo la famiglia De Luca con la famiglia Cutolo per effetto di una provocazione camorristica risibile che si ha l’ardire di definire giornalistica, ma in questa campagna elettorale mettiamo tre colonne in cronaca la notizia che un top gun dei carabinieri, Gianpaolo Scafarto,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.