Le elezioni americane e il rischio guerriglia. I negozianti alzano le barricate

x AP Photo/Jeff Chiu AP Photo/Jim Mone AP Photo/Jim Mone AP Photo/Mark Lennihan AP Photo/Mark Lennihan AP Photo/Mark Lennihan AP Photo/Mark Lennihan AP Photo/Alex Brandon AP Photo/Mark Lennihan AP Photo/Andrew Welsh-Huggins 1 di 11

Pubblicità

L'America aspetta i risultati delle elezioni presidenziali. Il timore che l'una o l'altra parte possa distorcere l'esito delle urne ha spinto i negozianti a proteggere le loro vetrine con impalcature di legno. La paura è che si possa assistere a proteste e controproteste violente.

Pubblicità

Come spiegato da Daniele Raineri "il timore più grande è quello di un “perception hack”, come dicono gli specialisti della disinformazione, quindi che qualcuno proietti in diretta davanti agli occhi del paese qualcosa che in realtà non sta accadendo. Il cittadino lo vede sui social media, sente che molti nella sua bolla ne parlano, si convince che sia vero. Prima che qualcuno riesca a chiarire come stanno davvero le cose, la realtà alternativa è ormai diventata dominante nella testa di una percentuale enorme di americani e produce conseguenze. Metà dell’America si fisserà a credere in una versione. L’altra metà vorrà credere a quella opposta. Entrambe le parti crederanno che l’altra ha rubato le elezioni".