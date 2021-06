La Commissione prova a spingere la riapertura

Il numero di contagi in Europa scende rapidamente, la campagna di vaccinazione accelera e la Commissione vuole spingere gli stati membri ad aprire il più possibile le frontiere facilitando la libera circolazione delle persone dopo un autunno, un inverno e una primavera di divieti di viaggi e obblighi di quarantena e test. Dopo l'accordo politico sul Certificato digitale Covid dell'Ue (il voto definitivo del Parlamento europeo è atteso la prossima settimana), il commissario alla Giustizia, Didier Reynders, ieri ha presentato la Raccomandazione agli stati membri per allentare le restrizioni alla libera circolazione delle persone. I cittadini europei completamente vaccinati o guariti dal Covid-19 non dovrebbero più essere sottoposti a obblighi di test e quarantena quando passano da un paese all'altro. La raccomandazione dovrebbe modificare anche i criteri adottati per stabilire le diverse zone colore e le varie restrizioni associate. Ma la proposta della Commissione lascia ampio margine di discrezionalità agli stati membri. Come con le precedenti raccomandazioni i governi saranno di fatto liberi di disattendere le indicazioni che vengono dall'Ue o di chiudere improvvisamente le frontiere. “Questa è una ricetta per un disastro Schengen”, ha commentato su Twitter Alberto Alemanno, professore all'École des hautes études commerciales di Parigi.



La proposta di Raccomandazione della Commissione, che deve essere approvata dal Consiglio, prevede innanzitutto una serie di criteri comuni per stabilire chi è completamente vaccinato e quando (14 giorni dopo l'ultima dose), quando e per quanto tempo si è guariti dal Covid-19 (dal 10imo al 180esimo giorno successivo a un test Pcr positivo), quanto tempo è valido un test negativo (72 ore per il test Pcr, 48 ore per i test antigenici rapidi). Inoltre, la Raccomandazione prevede che i minori siano esentati dagli obblighi di quarantena e che i bambini di meno di sei anni non debbano sottoporsi a un test quando viaggiano con i genitori completamente vaccinati. La proposta della Commissione aggiorna i codice colore e alza le soglia dei contagi per quelle arancione (da 50 a 75 casi ogni 100 abitanti) e rosso (da 50 a 150). Chi proviene da zone verdi non dovrebbe essere soggetto a nessuna limitazione. Chi arriva da zone arancioni potrebbe essere obbligato a un test preliminare alla partenza. Chi parte da una zona rossa può essere sottoposto a test o quarantena all'arrivo. Per le zone rosso scuro, i viaggi non essenziali sono da scoraggiare fortemente, mentre test e quarantena rimangono obbligatori.



In realtà gli stati membri hanno applicato come hanno voluto le regole sui codici colore e le restrizioni delle precedente Raccomandazioni. La Commissione ieri ha proposto una nuova eccezione: ci sarà un “freno di emergenza” che consente ai governi di ripristinare restrizioni sui viaggi anche nei confronti delle persone vaccinate e guarite dal coronavirus, se la situazione epidemiologica peggiorasse rapidamente o se fosse segnalata un'elevata prevalenza di varianti problematiche o di interesse. Gli stati membri potranno anche togliere restrizioni alle persone che hanno ricevuto una sola dose di vaccino (diversi paesi, tra cui l'Italia, hanno già annunciato l'intenzione di farlo), Insomma, come ha sottolineato il professore Alemanno, “alla fine ciascuno stato membro rimane libero” perché non c'è un'armonizzazione nella gestione della pandemia. Il commissario Reynders si è mostrato invece ottimista. “Confidiamo che gli stati membri faranno il miglior uso possibile di questo strumento e della Raccomandazione, così da consentire a tutti di ricominciare a spostarsi liberamente e in sicurezza”, ha detto Reynders.



Oggi la Commissione annuncerà la partenza del sistema per connettere il Certificato digitale Covid dell'Ue emesso dai diversi stati membri, con l'accensione del cosiddetto “gateway” che consente l'interoperabilità tra i diversi paesi. Una decina di stati membri saranno ai blocchi di partenza. Alcuni di questi paesi hanno scelto il primo di giugno per iniziare a emettere il Certificato digitale Covid. A quanto ci è stato riferito, l'Italia si collegherà al "gateway", ma non sarà nel gruppo di paesi che sin da subito emetteranno i certificati o riconosceranno quelli di altri paesi. Da oggi “sarà possibile per gli stati membri connettersi al gateway, emettere i certificati e riconoscere quelli emessi da altri paesi”, ci ha detto una fonte dell'Ue. “Ma dipende se gli stati membri hanno il loro sistema in funzione e hanno adottato il quadro giuridico”.

