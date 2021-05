Un incontro (finalmente) credibile

Mario Draghi ha accolto a Roma il premier libico Abdelhamid Dabaiba in una visita che è stata una conferma di quanto i due si erano già detti a Tripoli nell’aprile scorso, e della volontà del presidente del Consiglio italiano di ribadire in sede europea la “responsabilità comune” necessaria per gestire l’immigrazione. La Libia di Dabaiba è aperta al business, “elimineremo tutti gli ostacoli” per le aziende italiane, ha ripetuto, come già aveva fatto nell’incontro alla Farnesina di questa mattina. Dabaiba vuole riaprire lo spazio aereo Libia-Italia, cerca sostegno nel difficile processo di transizione, confida nella presenza dell’Italia come motore economico e di mediazione. Draghi garantisce per il nostro paese e non solo: “Credo che altri paesi europei saranno parte di questo supporto”, ha detto. Al vertice europeo della settimana scorsa, c’è stata un’intesa di collaborazione di Draghi con la Francia di Emmanuel Macron, ed è su questo che conta Draghi ma anche lo stesso Dabaiba che nella seconda parte della sua visita europea andrà a Parigi a verificare di persona le intenzioni di Macron.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni