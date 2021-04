La trilaterale sovranista contro la realtà dell'Ue

Viktor Orbán, Mateusz Morawiecki e Matteo Salvini oggi si ritroveranno a Budapest per un un vertice a tre che dovrebbe porre le fondamenta per un'alleanza delle forze sovraniste nell'Unione europea. Almeno è questa è l'intenzione dichiarata del primo ministro ungherese, dopo che il suo Fidesz ha lasciato il Partito popolare europeo prima di esserne espulso. Ma l'operazione è più complicata di quanto appaia a prima vista. E la ragione fondamentale è semplice: un'alleanza europea di partiti nazionalisti è un ossimoro politico. Non a caso martedì Matteo Salvini si è limitato a dire che la trilaterale di Budapest si limiterà a un accordo su “una carta dei valori e degli obiettivi comuni”. Negli ultimi 20 anni gli euroscettici e gli eurofobi hanno conquistato peso elettorale. Ma non sono stati in grado di avere un impatto serio sull'Ue prima di tutto perché non sono riusciti a mettersi d'accordo tra loro. Al Parlamento europeo e dentro la Commissione rimangono marginali o totalmente esclusi. Dove contano i sovranisti è al Consiglio, quando arrivano al governo nel loro paese, come nel caso di Orbán in Ungheria e del PiS in Polonia (senza dimenticare il governo tutto populista Conte 1 in Italia con la maggioranza anti-europea Lega e M5s). Il veto, nelle politiche in cui ancora esiste di diritto o di fatto, permette loro di rallentare l'Ue. Ma finora non sono riusciti a invertire il senso di marcia.



La trilaterale di Budapest è improbabile che abbia un effetto sistemico sull'Ue, ma è comunque rilevante. Al Parlamento europeo esistono due gruppi delle destre sovraniste e nazionaliste. Quello considerato più estremista è Identità e democrazia, dove convivono la Lega di Salvini, il Rassemblement National di Marine Le Pen e Alternativa per la Germania. Quello considerato più moderato è quello dei Conservatori e riformatori europei, dove sono alleati i polacchi del PiS, gli spagnoli di Vox e Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. I temi generali che li accomunano sono molti: la chiusura delle frontiere agli immigrati, l'avversione per la condivisione di sovranità, l'allergia alle regole, la fascinazione per gli uomini forti. Ma incompatibilità personali e divergenze politiche legate alle priorità nazionali hanno impedito una riunificazione. Per i sovranisti dell'Est è inconcepibile accogliere migranti dall'Italia. Per il PiS è impossibile immaginare un'alleanza con partiti pro-russi come la Lega o il Rassemblement National. L'attitudine pro-Cina di Orbán rischia di essere difficile da digerire per Salvini. Ma l'incontro tra Orbán, Morawiecki e Salvini potrebbe porre le basi per il futuro, in particolare in vista delle elezioni europee del 2024. Un gruppo unico di sovranisti e nazionalisti al Parlamento europeo nella prossima legislatura potrebbe anche essere benefico, perché permetterebbe l'emergere di una vera opposizione nella democrazia dell'Ue.



Nel frattempo, però, l'Ue sembra intenzionata a una resa dei conti su un altro elemento che accomuna i sovranisti e nazionalisti: il disprezzo per lo stato di diritto. La Commissione ieri ha deciso di portare davanti alla Corte di giustizia dell'Ue la Polonia per contestare la legge sul potere giudiziario entrata in vigore nel febbraio 2020. “Agiamo per la protezione dell'indipendenza dei giudici e dello stato di diritto in Polonia”, ha detto il commissario alla Giustizia, Didier Reynders: “La legislazione contestata viola l'indipendenza della giustizia in Polonia ed è incompatibile con la primazia del diritto dell'Ue”. La Commissione ha chiesto alla Corte Ue di applicare misure provvisorie, sospendendo l'applicazione di alcuni parti della legge polacca, per evitare “un danno grave e irreparabile all'indipendenza della giustizia in Polonia e all'ordine giuridico dell'Ue”, ha spiegato Reynders.

