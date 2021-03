L'Italia ha acquistato oltre 600mila dosi in meno di Pfizer rispetto a quanto avrebbe potuto

L'Italia ha ordinato 617.834 dosi in meno del vaccino di Pfizer-BioNTech di qui alla fine di giugno rispetto a quelle a cui avrebbe avuto diritto con la ripartizione pro-rata basata sulla popolazione che era stata originariamente proposta dalla Commissione europea. E' quanto emerge da un documento riservato, presentato dalla presidenza portoghese del Consiglio dell'Ue, per tentare di trovare un compromesso su un meccanismo correttivo della distribuzione delle dosi con l'Austria e altri paesi che hanno sbagliato gli ordini dei vaccini. Nel primo e nel secondo trimestre le forniture di Pfizer-BioNTech attese per l'Italia sono pari a 33.925.632 dosi, cioè il 98,2 per cento di quanto avrebbe avuto diritto pro-rata. Rispetto alla fornitura complessiva prevista per l'Ue (256.637.937 dosi) l'Italia avrebbe avuto diritto a 34.543.466 dosi, il 13,46% del totale Ue, ripartito come da accordi su base della popolazione nazionale. La differenza non è importante come in altri paesi (si tratta di oltre 600mila dosi in meno) e sarà più che compensata da un accordo tra la Commissione e Pfizer-BioNTech per anticipare la consegna di 10 milioni di dosi dal terzo al secondo semestre. Nell'ambito del compromesso proposto dalla presidenza portoghese dell'Ue, l'Italia dovrebbe ricevere 941.940 dosi aggiuntive prima della fine di giugno. Ma rimangono due interrogativi: perché il governo di Giuseppe Conte non ha ordinato tutte le dosi Pfizer-BioNTech a cui aveva diritto e, soprattutto, perché non ha approfittato di quelle a cui avevano rinunciato altri paesi?

