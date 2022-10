Nella casa di Strasburgo c'è la lista delle cose da fare

Chi ci avrebbe pensato, prima del 24 febbraio, che Josep Borrell, il capo della diplomazia dell’Ue, avrebbe cercato di dare una spinta alla politica estera europea tanto da far sussurrare il Parlamento di Strasburgo che incredulo, tra chi si complimenta e chi è preoccupato, esclama: si è messo in testa di fare il ministro degli Esteri dell’Ue. La guerra della Russia contro l’Ucraina ha spaventato e svegliato, ha motivato e pietrificato, ogni paese ha avuto la sua reazione, e Borrell sta cercando di indicare una strada. Lunedì, i ministri degli Esteri dell’Unione europea hanno dato il via a una missione di addestramento per i soldati ucraini: quindicimila uomini dell’esercito di Kyiv partiranno a metà novembre per imparare da addestratori europei come usare armi in guerra. La missione durerà due anni, i soldati avranno due quartier generali, uno in Polonia e uno più piccolo in Germania, che saranno integrati con la formazione che già fornisce il Regno Unito. L’idea di una missione tutta europea è stata proprio di Josep Borrell, che in un periodo di calma agostana aveva fatto la proposta quasi sconvolgente e senza precedenti. Sono serviti due mesi per mettere un po’ ordine, per trovare un accordo, tranquillizzare i paesi che temono che la guerra possa oltrepassare i confini ucraini, e soprattutto per scovare il denaro necessario. Il finanziamento sarà garantito dalla Peace facility dell’Unione europea, con un esborso da 500 milioni di euro. Borrell ha commentato: “Abbiamo dato un impulso decisivo al nostro sostegno all’Ucraina per difendersi dall’aggressione illegale della Russia. La Missione di assistenza militare dell’Ue addestrerà le Forze armate ucraine affinché possano continuare la loro lotta coraggiosa”.

