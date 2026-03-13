Trump sospende le sanzioni alla Russia, gli europei lo criticano e non lo seguono

La decisione del presidente americano è una boccata d’ossigeno per Putin. Da Merz a Costa si spinge per accrescere la pressione su Mosca, ma pesa il veto di Ungheria e Slovacchia al prestito da 90 miliardi all’Ucraina

Bruxelles. Dopo aver inflitto all’Europa le conseguenze economiche della guerra unilaterale contro l’Iran, nella sua risposta improvvisata all’impennata del prezzo del petrolio, Donald Trump ha inflitto un altro colpo agli interessi di sicurezza europei, rafforzando la Russia nella sua guerra di aggressione contro l’Ucraina. “La decisione unilaterale degli Stati Uniti di revocare le sanzioni sulle esportazioni di petrolio russo è motivo di grande preoccupazione, perché ha ripercussioni sulla sicurezza europea”, ha detto oggi il presidente del Consiglio europeo, António Costa. Per quanto limitata nel tempo, e mirata al petrolio che si trova già in mare, la decisione di Trump è una boccata d’ossigeno per Vladimir Putin. Vale “circa 10 miliardi di dollari”, ha spiegato Volodymyr Zelensky. “Questo sicuramente non aiuta la pace”, ha detto il presidente ucraino, avvertendo che il denaro servirà a fabbricare droni usati anche nel Golfo e in medio oriente.

Le scelte di Trump sull’Iran sono vissute come un doppio tradimento dagli europei. Il presidente americano non aveva consultato gli alleati prima di lanciare i bombardamenti insieme a Israele. Nel caso del petrolio russo, durante la riunione in videoconferenza del G7 di mercoledì, gli europei avevano esplicitamente chiesto a Trump di non toccare le sanzioni. “Questo non è il momento di allentare le sanzioni contro la Russia”, era stato il messaggio unanime. Alcuni leader avevano spiegato a Trump che la sospensione delle sanzioni non avrebbe avuto effetti sul prezzo del petrolio, perché l’attuale impennata è determinata dalle incertezze attorno alla durata del conflitto e del blocco di Hormuz: non sono 100 milioni di barili che possono fare la differenza, come non lo sono stati i 400 milioni di riserve strategiche rilasciati dall’Agenzia internazionale per l’energia. Il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, ha spiegato che durante la discussione al G7 sei dei sette leader “erano stati molto chiari” sul fatto che sospendere o revocare le sanzioni “non è il messaggio giusto da inviare”. Il settimo leader è Trump. “Mi piacerebbe sapere cosa ha portato il governo degli Stati Uniti a prendere questa decisione”, ha aggiunto Merz, definendo “sbagliata” la sospensione delle sanzioni. “L’aumento della pressione economica sulla Russia è decisivo affinché quest’ultima accetti un negoziato serio per una pace giusta e duratura. L’allentamento delle sanzioni aumenta le risorse russe per condurre la guerra contro l’Ucraina”, ha spiegato Costa.

“Dobbiamo continuare ad accrescere la pressione su Mosca. Non ci lasceremo né dissuadere né distrarre da questo obiettivo dalla guerra in Iran”, ha detto Merz, facendo eco al messaggio di sostegno rivolto a Zelensky da Emmanuel Macron a Parigi. Ma, al di là delle dichiarazioni di solidarietà e delle critiche alla decisione di Trump, gli europei hanno poche opzioni per fare reale pressione sull’Amministrazione americana. Gli Stati Uniti continuano a essere indispensabili per la fornitura di sistemi di armamenti attraverso il programma Purl, con cui gli europei acquistano le armi per l’Ucraina, nonché per la condivisione dell’intelligence con Kyiv. “Ogni passo che permetta alla Russia di aumentare le entrate da vendite di petrolio è problematico rispetto al nostro obiettivo di limitare le capacità di condurre la guerra contro l’Ucraina”, ma è necessario “tenere conto della questione delle forniture di armi all’Ucraina rispetto a ciò che accade in medio oriente”, spiega al Foglio un diplomatico europeo. Il pericolo è una penuria di forniture militari per Kyiv. “Dobbiamo consultarci molto da vicino con i nostri alleati americani per assicurarci che l’Ucraina abbia ciò di cui ha bisogno per difendersi dall’aggressione russa”. L’Ue è anche alle prese con i suoi problemi interni. Ungheria e Slovacchia hanno messo il veto al prestito da 90 miliardi di euro all’Ucraina e al ventesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Lo slovacco Robert Fico sta anche bloccando il rinnovo delle sanzioni individuali, perché vuole che gli oligarchi Mikhail Fridman e Alisher Usmanov escano dalla lista nera. Se non sarà trovato un accordo tra oggi e domani, salteranno le sanzioni contro più di 2.700 persone ed entità coinvolte nella guerra alla Russia.