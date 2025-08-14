Zelensky e Starmer si incontrano a Downing Street

Il premier britannico ospita il presidente ucraino, alla vigilia dell'atteso vertice di Anchorage. Trump minaccia "gravi conseguenze" se Putin dovesse rifiutare il cessate il fuoco

Keir Starmer ha annunciato che questa mattina incontrerà Zelensky a Londra. Alla vigilia del vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin, che si terrà domani ad Anchorage, il premier britannico ha detto che c'è una “concreta possibilità” di raggiungere un accordo per il cessate il fuoco in Ucraina, anche grazie alla mediazione della Casa Bianca.

Kyiv e i paesi europei non saranno rappresentati al vertice, ma ieri hanno parlato con Trump in occasione di una videoconferenza per elaborare una posizione congiunta: l'integrità territoriale dell'Ucraina deve essere rispettata e i confini internazionali non possono essere modificati con la forza.

Dopo la videoconferenza di ieri, Donald Trump ha espresso soddisfazione per il colloquio con gli europei e ha minacciato “gravi conseguenze” se Putin si rifiutasse di accettare un accordo per il cessate il fuoco.