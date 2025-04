Zelensky è sempre più chiaro sulla Cina

Prima dell’arrivo di Trump alla Casa Bianca, il sostegno cinese alla guerra di Putin era stato affrontato con una certa dose di scetticismo dalle leadership europee. Oggi Kyiv manda un messaggio a Bruxelles: fidarsi di Pechino è un azzardo

Da qualche settimana Volodymyr Zelensky sembra l’unico leader ad avere una chiara idea della Cina e dei suoi obiettivi politici lontani dalla posizione di neutralità che rivendica ufficialmente. Il presidente ucraino prima ha rivelato la presenza di mercenari cinesi reclutati dai russi e che oggi combattono contro l’Ucraina. Poi, citando i rapporti delle agenzie di sicurezza e di intelligence ucraine, ha affermato che Pechino fornisce armi fondamentali per la guerra della Russia, tra cui la polvere da sparo e l’artiglieria, e che ci sono cittadini cinesi coinvolti nella produzione di armi in territorio russo. Prima dell’arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca, il sostegno della Cina alla guerra di Putin sembrava indiretto, di convenienza, ed era stato affrontato con una certa dose di scetticismo anche dalle leadership europee (al di là di alcune, vaghe dichiarazioni). Una dimostrazione: a metà novembre del 2024 l’ex capo della diplomazia europea Josep Borrell aveva informato i leader europei di prove “convincenti” della produzione in territorio cinese di droni diretti alla guerra contro l’Ucraina, l’Europa aveva promesso “conseguenze”, ma poi quel rapporto e le relative conseguenze sono magicamente scomparse dall’orizzonte.

Zelensky, che non si è mai fidato troppo delle dichiarazioni di Pechino in questi anni di conflitto, ha certamente un obiettivo politico per rinnovare le accuse alla Cina: per Trump Pechino è un problema, è come sventolare un drappo rosso davanti a un toro. Ma il messaggio è anche ai leader europei, che in una fase complicata come quella dei dazi americani, sono tentati sempre di più a rinnovare accordi e dialogo con la Cina di Xi Jinping. Mentre la propaganda cinese spinge per un riavvicinamento, e mostra la Repubblica popolare come unico partner affidabile, Zelensky sta svelando l’inganno: Pechino lavora per sé e per i suoi amici che sono i nostri nemici, la Russia e l’Iran, e nella sua guerra contro l’Ucraina Mosca ha sempre più aiutini esterni.