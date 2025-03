L'import di armi di Kyiv cresce, l'export di Mosca diminuisce. Un report

L'Ucraina è diventata il primo paese importatore globale di armi: dopo l'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia, le importazioni di armi europee sono cresciute del 155 percento, secondo l'ultimo studio del Sipri

Secondo l'ultimo studio del Sipri, l'Istituto internazionale di ricerche sulla pace di Stoccolma, nel periodo compreso tra il 2020 e il 2024 l'Ucraina è diventata il primo paese importatore globale di armi, ricevendo l'8,8 per cento delle importazioni globali: le sue importazioni sono aumentate di quasi cento volte rispetto al periodo compreso tra il 2015-2019. Dopo l'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia, le importazioni di armi europee sono cresciute del 155 percento: almeno 35 paesi hanno inviato armi all'Ucraina, e sono in arrivo ulteriori consegne sostanziali, secondo lo studio. La maggior parte delle principali armi fornite all'Ucraina proveniva dagli Stati Uniti (45 per cento), seguiti dalla Germania (12 per cento) e dalla Polonia (11 per cento). L'Ucraina tra i dieci maggiori importatori è l’unico sul territorio europeo, sebbene molti altri stati europei abbiano aumentato significativamente le loro importazioni di armi nel periodo. "I nuovi dati sui trasferimenti di armi riflettono chiaramente il riarmo in atto tra gli stati in Europa in risposta alla minaccia proveniente dalla Russia", ha affermato Mathew George, direttore del programma sui trasferimenti di armi del Sipri.

A livello di export, i primi 10 esportatori di armi nel 2020-24 erano gli stessi del 2015-19, ma la Russia (che rappresenta il 7,8 per cento delle esportazioni globali di armi) è scesa al terzo posto dietro la Francia (9,6 per cento), mentre l'Italia (4,8 per cento) è balzata dal decimo al sesto posto. Tra il 2015-19 e il 2020-24 la quota di esportazioni globali di armi degli Stati Uniti è cresciuta dal 35 per cento al 43 per cento, mentre quelle della Russia sono diminuite drasticamente del 64 per cento. "Il declino è iniziato prima dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022: nel 2020 e nel 2021 i volumi delle esportazioni sono stati molto più bassi rispetto a qualsiasi anno nei due decenni precedenti", si legge sul report. "Due delle più importanti relazioni commerciali di armi della Russia si erano già indebolite prima del 2022, con l'India che favoriva sempre di più altri fornitori e la Cina che si riforniva di più armi dalla sua fiorente industria bellica", scrive Pieter Wezeman. La Francia è diventata il secondo fornitore di armi al mondo, consegnando armi a 65 stati. La Cina è stata il quarto maggiore esportatore di armi nel 2020-24, con il 5,9 per cento delle esportazioni globali di armi: "nonostante gli sforzi della Cina per aumentare le sue esportazioni di armi, molti grandi importatori non acquistano armi cinesi per motivi politici".

Il volume complessivo dei trasferimenti di armi a livello globale è rimasto più o meno allo stesso livello del 2015-2019 poiché l'aumento delle importazioni in Europa e nelle Americhe è stato compensato da diminuzioni in altre regioni: Gli stati dell'Asia e dell'Oceania hanno rappresentato il 33 per cento di tutte le importazioni di armi nel 2020-24, seguiti da quelle dell'Europa (28 per cento), medio oriente (27 per cento), Americhe (6,2 per cento) e Africa (4,5 per cento).