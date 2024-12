La chiamata alle armi del segretario della Nato

Aumentare la spesa per la difesa, subito, dice Mark Rutte. “La situazione della sicurezza non appare positiva. E’ senza dubbio la peggiore che abbia visto nella mia vita. Sacrifici oggi per essere al sicuro domani. Perché senza sicurezza non c’è libertà”

Nel suo primo importante discorso come segretario generale della Nato, che pubblichiamo in questa pagina nella traduzione italiana, Mark Rutte ha sottolineato la fondamentale necessità per l’Alleanza atlantica di aumentare la spesa e la produzione per la difesa in un contesto globale di sicurezza sempre più turbolento. L’intervento è stato pronunciato a un evento ospitato da Carnegie Europe, giovedì scorso a Bruxelles.

Grazie mille, è fantastico vedere così tante persone qui in sala e so che molte altre ci seguono online, da tutto il mondo. Quindi buongiorno, buon pomeriggio, buona sera a tutti voi! Sono molto onorato di iniziare una conversazione cruciale con i cittadini che vivono nei paesi della Nato, specialmente in Europa e Canada. Sto parlando con voi. E’ il vostro sostegno che mi serve. Sono le vostre voci e azioni che determineranno la nostra sicurezza futura.

Sarò onesto: la situazione della sicurezza non appare positiva. E’ senza dubbio la peggiore che abbia visto nella mia vita. E sospetto anche nella vostra. Da Bruxelles, ci vuole un giorno di viaggio per arrivare in Ucraina. Un giorno. Questa è la distanza a cui cadono le bombe russe. È la distanza a cui volano i droni iraniani. E non molto più lontano, i soldati nordcoreani stanno combattendo. Ogni giorno, questa guerra causa più devastazione e morte. Ogni settimana, ci sono oltre 10.000 tra morti e feriti su tutti i fronti in Ucraina. Oltre un milione di vittime dal febbraio 2022.

Putin sta cercando di cancellare l’Ucraina dalla carta geografica. Sta cercando di cambiare fondamentalmente l’architettura della sicurezza che ha mantenuto l’Europa al sicuro per decenni. E sta cercando di schiacciare la nostra libertà e il nostro stile di vita. Il suo schema di aggressione non è nuovo. Ma per troppo tempo non abbiamo agito. Georgia nel 2008. Crimea nel 2014. E molti non volevano credere che avrebbe lanciato una guerra totale contro l’Ucraina nel febbraio 2022. Quanti altri segnali di allarme ci servono? Dovremmo essere profondamente preoccupati. Io lo sono. L’economia russa è orientata alla guerra. Nel 2025, la spesa militare totale sarà pari al 7-8 per cento del pil, se non di più. E’ un terzo del bilancio statale russo – e il livello più alto dai tempi della Guerra fredda. E l’industria della difesa russa sta producendo enormi quantità di carri armati, veicoli blindati e munizioni. Quello che la Russia manca in qualità, lo compensa in quantità – con l’aiuto di Cina, Iran e Corea del Nord.

Tutto questo indica una direzione chiara: La Russia si sta preparando per una lunga fase di confronto. Con l’Ucraina. E con noi. Le azioni ostili contro i paesi dell’Alleanza sono reali e in aumento. Attacchi informatici malevoli su entrambi i lati dell’Atlantico. Tentativi di assassinio su suolo britannico e tedesco. Esplosioni in un deposito di munizioni in Repubblica Ceca. L’uso dei migranti come arma, facendoli attraversare illegalmente i confini verso Polonia, Lettonia, Lituania e Finlandia. Disturbi elettronici per interrompere l’aviazione civile nella regione baltica. Questi attacchi non sono incidenti isolati. Sono il risultato di una campagna coordinata per destabilizzare le nostre società e scoraggiarci dal sostenere l’Ucraina. Evitano la nostra deterrenza e portano la linea del fronte direttamente alle nostre porte. Persino nelle nostre case.

Putin crede che “una lotta seria e inconciliabile sia in corso per la formazione di un nuovo ordine mondiale”. Queste sono le sue stesse parole. Altri condividono questa convinzione. Non da ultimo la Cina. Dobbiamo essere realistici riguardo alle ambizioni della Cina. La Cina sta costruendo sostanzialmente le sue forze, incluse le armi nucleari, senza trasparenza e senza limitazioni. Da 200 testate nucleari nel 2020, si prevede che la Cina ne avrà oltre 1.000 entro il 2030. Gli investimenti spaziali della Cina stanno crescendo vertiginosamente. La Cina sta intimidendo Taiwan e cercando accesso alle nostre infrastrutture critiche in modi che potrebbero paralizzare le nostre società. Russia, Cina, ma anche Corea del Nord e Iran, stanno lavorando duramente per cercare di indebolire il Nord America e l’Europa. Per erodere la nostra libertà. Vogliono rimodellare l’ordine globale. Non per crearne uno più equo, ma per garantire le loro sfere di influenza. Ci stanno mettendo alla prova. E il resto del mondo osserva. No, non siamo in guerra. Ma certamente non siamo nemmeno in pace.

Voglio essere chiaro: Non ci sono minacce militari imminenti ai nostri 32 alleati. Perché la Nato si sta trasformando per mantenerci al sicuro. La spesa per la difesa è aumentata. L’innovazione si è accelerata. Abbiamo più forze pronte all’impiego. Esercitazioni militari più grandi e più frequenti. Più truppe e hardware sul nostro fianco orientale. E, con Finlandia e Svezia, più alleati della Nato. Con tutto questo, la nostra deterrenza è buona – per ora. Ma è il domani che mi preoccupa. Non siamo pronti per ciò che sta arrivando tra quattro o cinque anni. Il pericolo si sta avvicinando a tutta velocità. Non dobbiamo distogliere lo sguardo. Dobbiamo affrontarlo: ciò che sta accadendo in Ucraina potrebbe accadere anche qui. E indipendentemente dall’esito di questa guerra, non saremo al sicuro in futuro a meno che non siamo pronti ad affrontare il pericolo.

Possiamo farlo. Possiamo prevenire la prossima grande guerra sul territorio della Nato. E preservare il nostro stile di vita. Questo richiede che tutti noi siamo più veloci e determinati. E’ il momento di passare a una mentalità da tempo di guerra. E dare una spinta alla nostra produzione e spesa per la difesa. Sulla produzione per la difesa, sono assolutamente convinto che potenziarla sia una priorità assoluta. (…)

Posso dirvi questo: c’è molto da fare per garantire una deterrenza a lungo termine e ripristinare la pace. Non siamo dove vorremmo essere. La nostra industria della difesa, qui in Europa, è stata svuotata da decenni di sotto-investimenti e interessi industriali nazionali ristretti – quando il nostro continente era in pace e la difesa è diventata un optional. Di conseguenza, la nostra industria è troppo piccola, troppo frammentata e troppo lenta. Nel frattempo, le fabbriche di armi russe producono equipaggiamenti bellici a ciclo continuo. E nonostante gli sforzi eroici dei nostri amici ucraini, la Russia sta ricostituendo le sue forze molto più velocemente di quanto avessimo previsto. Stanno imparando rapidamente dal campo di battaglia.

Anche la base industriale militare della Cina sta crescendo. Secondo alcune fonti, la Cina sta acquisendo sistemi d’arma avanzati e attrezzature cinque o sei volte più velocemente degli Stati Uniti. (…) Russia e Cina stanno correndo avanti. Rischiamo di rimanere indietro. Questo è molto pericoloso. Ma non deve essere così. Se potenziamo la nostra industria, possiamo superare i nostri concorrenti. Allora, cosa stiamo aspettando? Ai governi dico: date alle nostre industrie gli ordini importanti e i contratti a lungo termine di cui hanno bisogno per produrre rapidamente capacità migliori e maggiori. Acquistare solo articoli di grande valore consegnati troppo tardi non ci manterrà al sicuro. Abbiamo bisogno di capacità moderne che utilizzino le tecnologie più avanzate. E ne abbiamo bisogno ora. Quindi abbracciate il rischio e investite nel pool di innovatori nei nostri paesi. Accettare il rischio richiede che voi, governi, cambiate le regole di approvvigionamento obsolete. E riconsideriate i vostri requisiti nazionali dettagliati. Con un milione di vittime alla nostra porta, non avete tempo da perdere.

Come esempio, relativo ai mezzi corazzati: un paese vuole che la porta posteriore si apra a sinistra. Un altro vuole che si apra a destra. E un terzo vuole che si apra verso l’alto. Tutti questi requisiti sono obbligatori. E’ così che definiamo i nostri bisogni e priorità, specialmente quando il tempo è essenziale? Questo deve cambiare! Dico anche ai governi: smettete di creare barriere tra voi, tra industrie, banche e fondi pensione. Invece, abbattete queste barriere. Servono solo ad aumentare i costi di produzione, soffocare l’innovazione e, in definitiva, compromettere la nostra sicurezza. All’industria della difesa dico: dovete fare tutto il possibile per mantenerci al sicuro. Ci sono soldi sul tavolo, e non faranno che aumentare. Quindi osate innovare e correre rischi! Proponete soluzioni agli sciami di droni e ad altre nuove tattiche di guerra. Lavorate turni extra e nuove linee di produzione!

E infine, ai cittadini dei paesi della Nato, specialmente in Europa, dico: dite alle vostre banche e ai fondi pensione che è semplicemente inaccettabile che si rifiutino di investire nell’industria della difesa. La difesa non appartiene alla stessa categoria di droghe illecite e pornografia. Investire nella difesa è un investimento nella nostra sicurezza. E’ un obbligo! E questo mi porta al punto principale. La spesa per la difesa.

E’ vero che spendiamo più per la difesa ora rispetto a dieci anni fa. Ma stiamo ancora spendendo molto meno rispetto ai tempi della Guerra fredda. Anche se le minacce alla nostra libertà e sicurezza sono altrettanto grandi – se non più grandi. Durante la Guerra fredda, gli europei spendevano ben oltre il 3 per cento del loro pil per la difesa. Con quella mentalità, abbiamo vinto la Guerra fredda. La spesa è diminuita dopo la caduta della Cortina di Ferro. Il mondo era più sicuro. Ora non lo è più. Un decennio fa, gli Alleati hanno concordato che era il momento di investire nuovamente nella difesa. Il benchmark era fissato al 2 per cento. Entro il 2023, gli Alleati della Nato hanno concordato di investire “almeno” il 2 per cento. Almeno… Posso dirvi, avremo bisogno di molto più del 2 per cento. In media, i paesi europei spendono facilmente fino a un quarto del loro reddito nazionale per pensioni, sanità e sistemi di sicurezza sociale. Abbiamo bisogno di una piccola frazione di quei soldi per rendere le nostre difese molto più forti e preservare il nostro stile di vita.

Alcune persone pensano che una difesa forte non sia la strada per la pace. Beh, si sbagliano. Perché senza una difesa forte, non c’è sicurezza duratura. E senza sicurezza, non c’è libertà per i nostri figli e nipoti. Niente scuole, niente ospedali, niente imprese. Niente. Coloro che hanno vissuto la Seconda guerra mondiale lo sanno. E i nostri amici ucraini lo vivono ogni giorno. (…) La guerra è brutale e orribile. La guerra è anche molto costosa in termini economici. L’Ucraina, mentre parliamo, sta allocando quasi un quarto del suo pil per la difesa il prossimo anno. Questo è più di 10 volte ciò che spendono gli alleati europei della Nato. Un duro promemoria che la libertà non è gratuita. Se non spendiamo di più insieme ora per prevenire la guerra, pagheremo un prezzo molto, molto, molto più alto in seguito per combatterla. Non miliardi, ma trilioni di euro. Questo, se usciamo vincitori... e questo, se vinciamo. In politica, c’è un momento per parlare, un momento per decidere e un momento per agire. So che i politici parlano – molto. Questo è ciò che sto facendo qui oggi! Prendono decisioni, quando necessario. A volte decisioni difficili. Ma per agire, le persone devono supportare quelle decisioni. E’ nelle vostre mani. Oggi, chiedo il vostro supporto. L’azione è urgente. Per proteggere la nostra libertà, la nostra prosperità e il nostro stile di vita, i vostri politici devono ascoltare le vostre voci. Dite loro che accettate di fare sacrifici oggi affinché possiamo rimanere al sicuro domani. Dite loro che devono spendere di più per la difesa, così che possiamo continuare a vivere in pace. Dite loro che la sicurezza è più importante di tutto.

Sono fiducioso che collettivamente, nella Nato, possiamo continuare a mantenere al sicuro il nostro miliardo di persone. Abbiamo enormi vantaggi. Siamo 32 alleati forti. Insieme, gli alleati della Nato rappresentano metà della potenza economica e militare mondiale. Quando mettiamo la nostra mente e volontà politica in gioco, non c’è nulla che non possiamo fare – Europa e Nord America insieme. Per garantire che nessuno consideri mai di attaccarci, dobbiamo mantenere una deterrenza a lungo termine. Possiamo farlo. Lo abbiamo già fatto in passato. Possiamo farlo di nuovo.



Mark Rutte segretario generale della Nato