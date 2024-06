Le redazioni non devono essere una safe zone. A scuola di un giornalismo d'idee

L’ex proprietario di Politico ha creato Notus (News of the United States), dove i reporter con esperienza insegnano ai praticanti a raccontare la politica, oltre i pregiudizi

Quando era il proprietario di Politico, Robert Allbritton era a capo di un sistema che assumeva decine di giovani reporter per lavorare al fianco di redattori veterani – e trasformava molti di loro in figure appetibili, rapidamente sottratte da organizzazioni giornalistiche più grandi. “Una delle cose che mi ha fatto impazzire negli ultimi anni è stato aprire le pagine del Wall Street Journal, del New York Times o del Washington Post, o guardare la Cnn o qualsiasi altra cosa, e trovare sempre un ex di Politico”, ha detto. Si sentiva orgoglioso quando vedeva i suoi ex dipendenti altrove: Maggie Haberman al New York Times o Seung Min Kim al Washington Post, all’Associated Press e alla Cnn.

In questi giorni, tuttavia, Allbritton ritiene che ci sia una scarsità di buoni candidati a diventare reporter e che ci sia bisogno di una formazione nel mondo reale che un tempo veniva fornita da posti come Politico, che ha venduto nel 2021. “Parlando con un sacco di dirigenti di alto e medio livello nel settore dei media, il ritornello costante è: ‘Non riesco a trovare persone in gamba’”, ha dichiarato in un’intervista. “E’ davvero difficile assumere persone valide”. Allbritton ha deciso di prendere in mano la situazione. Nell’aprile del 2023, ha lanciato l’Allbritton Journalism Institute come “incubatore educativo” senza scopo di lucro per la prossima generazione di giornalisti politici. O, come dice lui: “Lasciatemi essere il vostro ufficio delle risorse umane”.

L’idea è che ogni anno una classe di dieci praticanti provenienti da tutto il paese riceva una formazione a Washington da alcuni dei più brillanti giornalisti politici. I praticanti trascorrono quasi due anni lavorando come reporter a tempo pieno per un nuovo sito web, chiamato Notus (News of the United States). “E’ essenzialmente una specie di ospedale didattico per il giornalismo”, ha dichiarato il caporedattore Tim Grieve. Anche se il programma opera su piccola scala e sicuramente non risolverà i problemi più grandi che affliggono il giornalismo nel 2024, Allbritton spera che possa colmare le lacune nel processo di sviluppo lasciate dal declino dei giornali locali, oltre a risolvere alcune delle sue striscianti preoccupazioni sulle motivazioni ideologiche dei giovani reporter. Seduto a un lungo tavolo in un arioso ufficio di Georgetown, un tempo adibito a matrimoni, con un occhio nero a causa di una sciata recente, Allbritton racconta che l’idea gli è venuta quando ha realizzato che aveva bisogno di capire quale sarebbe stata la sua prossima mossa, dopo Politico. All’improvviso ho pensato: “Santo cielo, ho 52 o 53 anni. Che diavolo farò?”. Ha preso in considerazione la possibilità di collaborare con una scuola di giornalismo, e crede ancora che le scuole svolgano un lavoro importante. Ma “quando si arriva al punto in cui la stragrande maggioranza dei laureati va a lavorare nelle pubbliche relazioni, ti chiedi: stanno davvero facendo quello che era il loro obiettivo originario?”.

Notus si occupa di storie di politica nazionale in modo non dissimile da altri recenti arrivi sulla scena dell’informazione politica come Axios, Semafor e Punchbowl News, e per un pubblico simile di addetti ai lavori. Sono state pubblicate storie sulla vitalità politica del presidente Joe Biden, sul processo a Donald Trump e sulla torbida agenda politica di Robert F. Kennedy Jr. Mentre i borsisti spesso collaborano con reporter di grande esperienza, alcune storie – come un recente scoop su un incontro sfortunato tra il trumpiano Ric Grenell e i leader arabo-americani in Michigan – sono state scritte interamente dai praticanti. “Sono davvero impressionato da alcuni dei lavori che Notus sta facendo”, ha scritto su X il giornalista del New York Times Jonathan Swan, a proposito di una storia sul potere politico della famiglia del deputato democratico Henry Cuellar. Un’altra storia recente di un collega, sui membri repubblicani del Congresso che si sono recati a New York per fornire la carta da parati al processo di Trump, è stata molto elogiata da diversi importanti giornalisti politici.

Allbritton e i suoi redattori affermano che il traffico non è una priorità assoluta. A quattro mesi dal suo lancio, il sito di Notus è significativamente in ritardo rispetto agli attori più affermati della scena mediatica di Beltway, con una media di 40 mila visitatori unici al mese tra la fine di febbraio e la fine di aprile, rispetto ai circa 100 mila di Punchbowl e ai 15,84 milioni di Axios, secondo i dati della società di analisi Similarweb. Tuttavia, “credo che si stiano facendo strada un po’ più di quanto ci si aspetterebbe”, ha detto Ben Smith, direttore di Semafor, che ha elogiato la decisione di Notus di assegnare a ciascun praticante il racconto di una delegazione del Congresso. “E’ assolutamente il modo giusto di fare giornalismo sul Congresso, essere ossessionati da una delegazione che è quindi ossessionata da te”. E a differenza della maggior parte delle altre testate giornalistiche rivolte agli addetti ai lavori, l’obiettivo di Notus non è quello di “win the morning”, come recitava il mantra di Politico. “Penso che non siamo in competizione con nessuno”, ha detto Grieve. “Non stiamo davvero cercando di fare breaking news. Non stiamo cercando di seguire le notizie di giornata, ma di fare un giornalismo distintivo. Finché lo facciamo, non importa cosa fanno gli altri”.

All’inizio, tuttavia, era difficile già trovare il sito. All’inizio di gennaio, una ricerca su Google per “Notus” indirizzava a un’azienda di dati con lo stesso nome, al distretto scolastico 135 di Notus (contea di Canyon, Idaho) e a una pagina di Wikipedia per Notus, il dio greco del vento del sud. Allo stesso modo, un’e-mail inviata in quel momento all’indirizzo per le informazioni della testata giornalistica veniva rimandata indietro. E pure Allbritton e il suo team si sono impegnati a usare le loro conoscenze per trovare un posto di lavoro ai praticanti, questa resta comunque una sfida in un mercato del lavoro saturo. “Ci sono molti giornalisti politici, per essere schietti, e ci sono molti giornalisti politici che sono senza lavoro a causa dei licenziamenti, quindi ci sarà sicuramente molta concorrenza per quelle posizioni”, ha detto il ceo di Axios Jim VandeHei, che ha cofondato Politico (per esempio, la fallita start-up di notizie The Messenger ha recentemente licenziato centinaia di dipendenti). VandeHei è anche convinto che la competenza specifica sia più importante di una capacità generalista nel giornalismo politico, in particolare nel contesto dell’ascesa dell’intelligenza artificiale. Ma, dice, “qualsiasi iniziativa per produrre più giornalisti di alta qualità è una buona cosa. Punto”. Il gruppo dei praticanti di quest’anno è diversificato e comprende studenti provenienti da ambienti sottorappresentati nel settore dell’informazione, tra cui uno che ha frequentato un college cristiano e uno che ha prestato servizio come ufficiale di artiglieria nell’esercito americano per sette anni.

Allbritton vuole che i praticanti siano esposti a una varietà di ideologie politiche, in particolare in quello che definisce un “mondo Blm, un mondo Covid”, riferendosi al movimento Black Lives Matter. “C’è stato sicuramente un cambiamento di tipo woke all’interno delle redazioni – dice – Non direi che è radicale. Non lo è. Ma ci sono alcuni che credono nella guerriglia sociale. Non sono sicuro che usino la loro voce, ma sicuramente ci credono. E non c’è niente di sbagliato in questo, è un bene avere un’opinione. Ma rende un po’ più difficile arrivare alla verità se ci si muove con un pregiudizio liberal o conservatore”.

Allbritton sostiene che altri editori direbbero la stessa cosa se fossero sottoposti alla macchina della verità; la sua convinzione è stata ripresa dal direttore esecutivo del New York Times Joseph Kahn, che in una recente intervista ha affermato che i giovani giornalisti devono capire che “la redazione non è un safe space”. All’interno di Notus, Allbritton ritiene che il team di giornalisti più esperti possa aiutare ad aprire la mente dei praticanti e cita la formazione di personaggi come l’ex reporter del Washington Post Wesley Lowery e dell’Atlantic Tim Alberta, rispettivamente di sinistra e di destra.

Per contribuire all’avvio del programma, Allbritton, che ha venduto Politico al gruppo mediatico tedesco Axel Springer per un miliardo di dollari, ha stanziato 20 milioni di dollari. Ma alla fine, spera che le sponsorizzazioni aziendali sostengano il programma. “Sarà un modello Pbs – dice – Sulla falsariga di ‘NewsHour presentato dalle ferrovie Bnsf’”. Alcuni più cinici si sono chiesti se Allbritton abbia creato Notus come organizzazione no profit per evitare di violare un accordo di non concorrenza. Sebbene Allbritton abbia dichiarato di non poter discutere i dettagli dell’accordo con Axel Springer, ha detto che gli è stato permesso di avviare un’organizzazione no profit. “Non c'è stata alcuna controversia”, dice.

I praticanti di Notus ricevono uno stipendio annuale di 60 mila dollari, che non li renderà ricchi, ma due anni di posto sicuro sono sempre più una rarità in un settore tormentato da licenziamenti e tagli. Nella mestizia che ha avvolto l’industria dei media, la redazione di Notus è un luogo ottimista, dove i praticanti e i reporter più anziani si sono recentemente scambiati idee durante una riunione di presentazione di un’ora. A un certo punto, Ryan Hernández ha condiviso una notizia che riguardava il deputato Michael McCaul. Byron Tau ha chiesto: “Questo aneddoto è stato riportato?”.

Prima di iniziare la borsa di studio, Ben Mause era uno dei pochi collaboratori del Moulton Advertiser di Moulton, in Alabama. “Non potevo prendere giorni di riposo a meno che non volessi fare il doppio del lavoro il giorno prima, perché non c’era nessun altro che scrivesse qualcosa”, dice. Ora Mause si occupa di politica in Georgia per Notus. “Ero solo un ragazzo che veniva da un college teologico, che lavorava nei notiziari locali da neanche un anno, e poi mi hanno detto: ‘Vogliamo che tu venga a fare un servizio per noi da Capitol Hill’”.

La direttrice Kate Nocera interviene dicendo che Mause si sta sminuendo. Ricordano una sessione di formazione nella Speaker’s Lobby del Campidoglio degli Stati Uniti. Nocera aveva incoraggiato Mause a fare una domanda alla deputata Lucy McBath e lui aveva seguito il suo consiglio con tale zelo che si era messo a seguire la deputata democratica della Georgia mentre si dirigeva verso il bagno delle donne (Nocera lo aveva richiamato subito). Tinashe Chingarande, che ha fatto lo scoop sul fallito incontro del team di Trump in Michigan, è arrivata con un grande interesse a scrivere soprattutto di cultura. Ora si è appassionata a seguire le vicende della delegazione congressuale del Michigan e dell’ala progressista del Partito democratico. “Voglio due cose: una fonte alla Casa Bianca che mi mandi un messaggio quando le cose accadono prima che lo sappia chiunque altro”, dice. “E voglio una fonte tra i democratici che registri il caucus e lo invii a me, e io ne scriva. Tutto qui”.

Finora, Chingarande ha collaborato con la reporter della Cnn Jasmine Wright per scrivere storie sul deputato James E. Clyburn e sulla performance di Biden alle primarie della Carolina del sud. Dice che Wright l’ha incoraggiata a fare domande specifiche e l’ha consigliata su come strutturare la sua storia. Anche se i praticanti hanno la possibilità di lasciare il programma dopo 18 mesi, Chingarande dice che per farlo dovrebbe ricevere un’offerta di lavoro che la lasci a bocca aperta. Per esempio se “il Washington Post mi chiamasse e dicesse: ‘Oh, mio Dio, 300 mila dollari l’anno’”.

Finora Allbritton dice di essere rimasto impressionato dalla prima classe di praticanti, anche se non è riuscito a citare velocemente una storia che lo abbia colpito. E si sta divertendo con la sua ultima impresa mediatica. Poi “è meglio che giocare a tennis o qualcosa del genere”.



Jeremy Barr

Copyright Washington Post