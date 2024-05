Solo Orbán si fida ancora di Xi 

Il primo viaggio europeo di Xi Jinping in cinque anni è iniziato in Francia, accolto in modalità “bastone e carota” dal presidente francese Emmanuel Macron e dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen (il clima teso si è diradato martedì, con il momento conviviale sui Pirenei). Poi la delegazione cinese si è spostata in Serbia, dal presidente Aleksandar Vucic, che ha preparato per Xi un’accoglienza “degna di un imperatore”, ha scritto più di qualcuno su X, anche se il leader non si è recato, come atteso, al memoriale del bombardamento della Nato del 1999, quello in cui per errore i caccia americani colpirono l’ambasciata cinese di Belgrado.

